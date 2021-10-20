Португалия: прирост пенсионных расходов - ниже других стран

Среда, 20 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: прирост пенсионных расходов - ниже других стран

Увеличивается пенсионный возраст, а не госрасходы на пенсию.

Португалия входит в число стран, в которых может быть зарегистрирован более высокий уровень безработицы среди пожилых людей, и эта группа может иметь ВВП на душу населения на 3–4% выше, чем в других странах.

Португалия также входит в группу стран, которые, по мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), имеют условия для меньшего увеличения государственных расходов на пенсии до 2060 года после повышения пенсионного возраста.

В отчете, опубликованном 19 октября, организация помещает страну в группу стран, в которую также входят Эстония и Нидерланды, которые «приняли законы о повышении пенсионного возраста», увязывая будущий рост с увеличением средней продолжительности жизни.

Кроме того, организация заявила, что в Португалии, а также в Греции и Испании высокие начальные коэффициенты пенсий (по отношению к заработной плате) должны быть снижены и оставаться на среднем уровне по Европе, составляющем около 43% к 2060 году.

В глобальном масштабе, по оценкам ОЭСР, увеличение расходов на государственные пенсии должно вырасти в среднем на 2,8 процентных пункта ВВП (валового внутреннего продукта) между 2021 и 2060 годами, но исследование предупреждает об очень резких различиях между странами.

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