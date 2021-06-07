Португалия присоединяется к цифровому сертификату Covid ЕС 1 июля

Понедельник, 07 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия присоединяется к цифровому сертификату Covid ЕС 1 июля

Сертификат в виде QR-кода покажет статус вакцинации, тестирования и уровень иммунитета.

Страна присоединится к цифровому сертификату Covid Европейского союза в день официального старта, 1 июля 2021 года.

Согласно сообщению Службы общего доступа Министерства здравоохранения (SPMS), «сертификат будет создан с использованием информации Министерства здравоохранения, зашифрованной при помощи инфраструктуры Национального монетного двора (INCM)».

QR-код будет функционировать как виртуальный мини-паспорт, удостоверяющий личность владельца.

Цифровой сертификат может быть предъявлен властям по прибытии из стран Евросоюза.

Работа над устройствами для чтения находится в руках Национального монетного двора, Службы по делам иностранцев и границ (SEF), Главного управления здравоохранения и SPMS.

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