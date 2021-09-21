Португалия: пристань для яхт в Виламоуре отмечена наградой

Награда присуждена Ассоциацией яхтенных гаваней (THYA) при поддержке Британской морской федерации и стала результатом голосования владельцев лодок, охвативших сотни марин по всему миру с максимальным уровнем «5 якорей».

В своем заявлении глава порта Виламура и администратор Vilamoura World Исолете Коррейя подчеркивает, что эта награда отражает «отличное качество инфраструктуры», которую марина предоставляет посетителям, «не только для судов и их пассажиров, но и для набор услуг, которые доступны на уровне сопровождения».

Isolete Correia также подчеркивает «спортивное призвание» пристани Виламура, «тренировочного центра с высокими соревнованиями», который привлекает моряков со всего мира и который в 2021 году даже организовал международные и квалификационные регаты к Олимпийским играм.

Только в этом году пристань для яхт в регионе Алгарве, первая в своем роде инфраструктура Португалии, приняла лодки из 29 стран. Он начал свою деятельность в 1974 году и в настоящее время является эталоном национальной морской панорамы, являясь крупнейшим в стране, с 825 причалами, полностью оборудованной верфью и центром обучения парусному спорту.

Кроме того, территория, прилегающая к пристани для яхт Виламура, занята коммерческим районом с около 100 ресторанами, террасами и магазинами, которые ежегодно посещают около четырех миллионов человек.