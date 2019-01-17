Португалия: присутствие - обязательно

По традиции, более 140 тысяч (около 141 тыс.) юношей и девушек, имеющих португальское гражданство и в возрасте 18 лет получили на дом повестки с требованием прибыть на День национальной обороны (ДНО).

Участие в Dia da Defesa Nacional является обязательным (неявка без уважительной причины карается штрафом) и охватывает в этом году граждан страны, родившихся в 2000 году. По оценкам Минобороны, 121.520 человек в этом возрасте проживают на национальной территории, а 19.810 - за границей.

По данным Министерства, в выпуске предыдущего года приняли участие 102.919 молодых людей из 119.587 призванных.

Из 66.566 респондентов, участвовавших в опросе, проведенном в день проведения мероприятий, 72% были студентами, 11,4% - работали, 10% - совмещали работу с учебой, 6,2% - были безработными.

Отвечая на вопрос об оценке модели ДНО, 80% ответили, что им «понравилась или очень понравилась» инициатива, и только 1,3% считают, что «ее вообще не нужно проводить».

«Систематическая положительная оценка, которую молодые люди дают ДНО, показывает, что нынешняя модель не изжила себя, и ей удалось обновиться и развиваться вместе с молодыми португальцами. Обязательный характер этой инициативы также не влияет на ее восприятие», - говорится в документе Минобороны.

Результаты опроса показывают, что 88,1% молодых людей «полностью доверяют или доверяют Вооруженным силам».

Согласно данным Минобороны, «72,9% молодых людей проявляют сильное желание посещать военные учения, а 57,4% заявили, что «хотели бы провести неделю в воинской части». Что касается «предложений» по улучшению модели ДНО, 13,6% ответили, что «следует увеличить участие гражданских организаций и учреждений».

ДНО направлен на то, чтобы «повысить осведомленность молодежи о важности национальной обороны и рассказать о роли Вооруженных сил». Мероприятия проходят в центрах распространенния информации о ДНО, базирующихся в воинских частях трех видов Вооруженных сил.

Также в мероприятиях, посвященных ДНО, принимают участие GNR, Национальное управление гражданской обороны, министерства образования и здравоохранения, региональные правительства и муниципалитеты.

В ходе ДНО молодые люди участвуют в учебных мероприятиях по основным задачам, организации и ресурсам трех видов Вооруженных сил (ВМС, армии и ВВС), знакомятся с основными угрозами и рисками, существующими для португальского общества, и различными формами предоставления военной службы.

Напомним, что обязательная военная служба в Португалии была отменена в 2004 году. С 2010 года также больше необязательно вести перепись, и сами службы должны управлять базой данных с этой информацией.