Португалия притягивает инвестиции в зеленую энергию

Четверг, 26 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия притягивает инвестиции в зеленую энергию

Португалия входит в число стран с наибольшими инвестиционными возможностями в секторе возобновляемых источников энергии.

Согласно рейтингу страновой привлекательности возобновляемых источников энергии (RECAI), который составляется раз в два года, страна занимает 23 место в списке 40 самых привлекательных рынков мира для этого типа инвестиций.

Португалия находится в середине таблицы и сохраняет уровень привлекательности с момента последнего рейтинга.

Соединенные Штаты и Китай снова сохраняют верхние позиции, опередив Великобританию (которая переместилась с пятой на третью позицию) и Германию (которая поднялась с шестой позиции на четвертую).

В исследовании отмечается, что «иберийский рынок восстанавливается после шока, полученного в сентябре 2021 года», когда в Испании было предложено принять декрет-закон. что исключительные преимущества энергетических компаний были перенаправлены на потребителей. Предложение было изменено в ноябре.

«Рынки достигли пика в начале марта, но они все еще нестабильны, особенно в случае с солнечной энергией», - подчеркивают эксперты.

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