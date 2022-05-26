Португалия притягивает инвестиции в зеленую энергию

Согласно рейтингу страновой привлекательности возобновляемых источников энергии (RECAI), который составляется раз в два года, страна занимает 23 место в списке 40 самых привлекательных рынков мира для этого типа инвестиций.

Португалия находится в середине таблицы и сохраняет уровень привлекательности с момента последнего рейтинга.

Соединенные Штаты и Китай снова сохраняют верхние позиции, опередив Великобританию (которая переместилась с пятой на третью позицию) и Германию (которая поднялась с шестой позиции на четвертую).

В исследовании отмечается, что «иберийский рынок восстанавливается после шока, полученного в сентябре 2021 года», когда в Испании было предложено принять декрет-закон. что исключительные преимущества энергетических компаний были перенаправлены на потребителей. Предложение было изменено в ноябре.

«Рынки достигли пика в начале марта, но они все еще нестабильны, особенно в случае с солнечной энергией», - подчеркивают эксперты.