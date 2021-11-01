Португалия приветствует Web Summit

Более 1000 спикеров, 1250 стартапов, 1500 журналистов, более 700 инвесторов и 40 000 участников. Это цифры веб-саммита, который начался в Лиссабоне в личном формате.

Португальское участие стало заметным в первый же день. Министр экономики Педро Сиза Виейра и мэр Лиссабона Карлос Моэдас выйдут на сцену открытия мероприятия вместе с его создателем Пэдди Косгрейвом.

Педро Сиза Виейра также выступил на главной сцене веб-саммита, чтобы представить Португалию как «безопасную страну, самую вакцинированную в мире, страну для инвестиций и страну для ведения бизнеса».

Карлуш Моэдаш, мэр Лиссабона, говорит, что он «лидер по инновациям, это заложено в его ДНК». Также мэр признался, что мечтает, чтобы Лиссабон стал столицей мира инноваций.

Он пригласил участников вернуться в Лиссабон, чтобы посетить Fábrica de Unicórnios - проект, с которым Карлос Моэдас баллотировался на выборах в столице.