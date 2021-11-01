Португалия приветствует Web Summit

Понедельник, 01 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия приветствует Web Summit

Крупнейшая в мире конференция по технологиям и предпринимательству стартует 1 ноября в Лиссабоне.

Более 1000 спикеров, 1250 стартапов, 1500 журналистов, более 700 инвесторов и 40 000 участников. Это цифры веб-саммита, который начался в Лиссабоне в личном формате.

Португальское участие стало заметным в первый же день. Министр экономики Педро Сиза Виейра и мэр Лиссабона Карлос Моэдас выйдут на сцену открытия мероприятия вместе с его создателем Пэдди Косгрейвом.

Педро Сиза Виейра также выступил на главной сцене веб-саммита, чтобы представить Португалию как «безопасную страну, самую вакцинированную в мире, страну для инвестиций и страну для ведения бизнеса».

Карлуш Моэдаш, мэр Лиссабона, говорит, что он «лидер по инновациям, это заложено в его ДНК». Также мэр признался, что мечтает, чтобы Лиссабон стал столицей мира инноваций.

Он пригласил участников вернуться в Лиссабон, чтобы посетить Fábrica de Unicórnios - проект, с которым Карлос Моэдас баллотировался на выборах в столице.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)