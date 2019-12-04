Португалия привезла домой 12 «Туристических Оскаров»

С церемонии World Travel Awards (WTA), которая состоялась 28 ноября в Омане, Португалия привезла домой дюжину наград, среди которых «Лучший остров», «Лучший город для туров выходного дня», «Лучший офис по туризму». В жесткой конкурентной борьбе с 22 странами, Португалия была выбрана лучшим туристическим направлением, опередив такие государства, как Бразилия, Коста-Рика, Греция, Ямайка, Мальдивы и Шри-Ланка. В 2016 и 2017 годах Португалия также удостаивалась звания «Лучшее туристическое направление мира», став первой европейской страной, получившей эту награду, пишет votpusk.ru.

Госсекретарь Португалии по туризму Рита Маркеш, отмечает, что награда «Лучшее туристическое направление мира» досталась стране, благодаря ее стремлению утвердиться в качестве ведущей туристической державы. Г-жа Маркеш считает, что это следствие реализации «Стратегии туризма 2027», разработанной много лет назад и направленной на продвижение страны, привлечение инвестиций в туризм и контроль за подготовкой специалистов в этой сфере.

Столица Португалии побеждает в различных номинациях третий год подряд. В 2019 году Лиссабон стал «Лучшим городом мира для туров выходного дня», опередив такие города, как Афины, Дубай, Лас-Вегас, Нью-Йорк и Сидней. Кроме того, пятый год подряд, Мадейра становится «Лучшим островным направлением в мире», конкурируя с 18 островами, включая Бали, Бора-Бора, Фиджи, Гавайи и Мальдивы.

TAP Air Portugal признали «Лучшей авиакомпанией, выполняющей рейсы в Африку» и «Лучшей авиакомпанией, выполняющей рейсы в Южную Америку». Перевозчик также получил награду за «Лучший бортовой журнал» – UP Magazine.

Отель Olissippo Lapa Palace в Лиссабоне был признан «Лучшим классическим отелем», а Dunas Douradas Beach Club в Алмансиле получил награду «Лучший в мире курортный гольф-отель и виллы». Компания Amazing Evolution Management, управляющая такими гостиницами, как Lisboa Hotel 1908 и Aldeia dos Capuchos, была признана «Лучшим оператором бутик-отелей в мире».

Passadiços do Paiva в геопарке Ароука, признанном ЮНЕСКО объектом мирового геологического наследия, была названа «Лучшей достопримечательностью в области приключенческого туризма», опередив такие достопримечательности мира, как Dolphin Cove на Ямайке и Jebel Jais Flight неподалеку от Дубая. Parques de Sintra – Monte da Lua, отвечающая за сохранность культурного ландшафта Синтры и Келуша, признана «Лучшей в мире компанией, управляющей национальными парками».

Наконец, Turismo de Portugal – национальная туристическая организация, отвечающая за продвижение Португалии как туристического направления, завоевала приз «Лучший офис по туризму», победив в соперничестве с такими туристическими офисами, как Совет по туризму Масатлана, Бюро по туризму Рио и Visit London.

Следует отметить, что на протяжении 8 лет число туристов в Португалии неуклонно растет. По предварительным прогнозам Министерства туризма Португалии, выручка от туризма в этом году составит 27 миллионов евро.

Лучшее туристическое направление – Португалия

Лучшее островное направление – Мадейра

Лучшее направление для туров выходного дня – Лиссабон

Лучший офис по туризму – Институт туризма Португалии (Turismo de Portugal)

Лучший классический отель – Olissippo Lapa Palace Hotel

Лучшая компания, управляющая национальными парками – Parques de Sintra – Monte da Lua

Лучший курортный гольф-отель и виллы – Dunas Douradas Beach Club

Лучший оператор бутик-отелей – Amazing Evolution Management

Лучшая достопримечательность в области приключенческого туризма – Passadiços do Paiva (находится в геопарке Ароука, включенном в список объектов ЮНЕСКО)

Лучшая авиакомпания, выполняющая рейсы в Африку – TAP Air Portugal

Лучшая авиакомпания, выполняющая рейсы в Южную Америку – TAP Air Portugal

Лучший бортовой журнал – Up Magazine (авиакомпания TAP Air Portugal)

Награды World Travel Awards, часто называемые «туристическим Оскаром», были учреждены в 1993 году для «признания и поощрения превосходства во всех ключевых секторах индустрии путешествий, туризма и гостеприимства». Эти награды являются результатом онлайн-опроса, в котором приняла участие широкая публика и тысячи профессионалов в сфере туризма и путешествий по всему миру.