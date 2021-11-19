Португалия: привитые вакциной Janssen получат бустерную дозу
Население старше 18 лет, получившее вакцину Janssen не менее 90 дней назад, получит дополнительно бустерную дозу.
Об этом объявила 18 ноября глава генерального директората здравоохранения Граса Фрейташ.
Отвечая на вопрос о том, удастся ли достичь предыдущую цель и ввести бустерную дозу 1,5 млн человек старше 65 лет к 19 декабря, Граса Фрейташ ответила, что результат «зависит от приверженности португальцев к вакцинации, достижение этой цели в руках каждого».
Фрейташ пообещала, что государство будет «проводить вакцинацию семь дней в неделю».
Тем не менее, чтобы избежать очередей и беспорядочного процесса, она порекомендовала записаться заранее или ответить на звонок медиков.