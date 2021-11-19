Португалия: привитые вакциной Janssen получат бустерную дозу

Об этом объявила 18 ноября глава генерального директората здравоохранения Граса Фрейташ.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли достичь предыдущую цель и ввести бустерную дозу 1,5 млн человек старше 65 лет к 19 декабря, Граса Фрейташ ответила, что результат «зависит от приверженности португальцев к вакцинации, достижение этой цели в руках каждого».

Фрейташ пообещала, что государство будет «проводить вакцинацию семь дней в неделю».

Тем не менее, чтобы избежать очередей и беспорядочного процесса, она порекомендовала записаться заранее или ответить на звонок медиков.