Португалия привлекать иностранных инвесторов

Среда, 27 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия привлекать иностранных инвесторов

Правительство Португалии продолжает привлекать иностранные инвестиции в страну.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Антониу Кошта, которы добавил, что экономика Португалии продолжает вызывать доверие инвесторов, несмотря на финансово-экономическую неопределенность, с которой сталкивается весь мир.

Кошта указал на необходимость продолжать инвестировать в научные знания и сказал, что, хотя последние прогнозы указывают на то, что страна продолжит расти выше среднего показателя по ЕС в 2019 году, цель правительства состоит в том, чтобы находится в ситуации десятилетия непрерывного и устойчивого роста выше средних показателей по ЕС, пишет ТАСС.

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