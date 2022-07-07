Португалия привлекла 16 млн туристов и заработала 2,3 млрд евро

Национальные туристические заведения приняли 16 млн гостей в 2021 году, что эквивалентно увеличению на 37% по сравнению с 2020 годом, когда в стране появилась пандемия и практически остановила экономику.

Согласно данным Национального статистического института (INE), несмотря на этот рост, цифры все еще ниже тех, которые наблюдались в 2019 году, когда был побит рекорд в 27 миллионов туристов.

С точки зрения выручки сектор достиг 2,3 млрд евро , что на 61% больше, чем в 2020 году.

«2021 год также был отмечен последствиями ограничений, вызванных пандемией, особенно карантинными мерами в первой половине и в конце года, с негативными последствиями для туристического сектора», - отмечает INE.

Из 16 млн гостей, принятых в 2021 году, 9,6 млн (60%) были иностранными туристами. Это число представляет собой увеличение на 48,4% по сравнению с 2020 годом, но на 39% ниже, чем в 2019 году (24,6 млн иностранцев).

Великобритания оставалась основным выездным рынком (доля 16,2%), зафиксировав рост на 46%. За ним следует рынок Испании (14,6%) и Германии (12,5%).