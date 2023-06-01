Португалия привлекла 630 млн иностранных инвестиций

При этом «цифра соответствует в основном инвестициям в недвижимость, осуществленным нерезидентами Португалии».

Более половины прямых инвестиций поступает от инвесторов европейского происхождения, согласно данным, опубликованным 29 мая Банком Португалии (BdP).

«Выделялись вложения, сделанные инвесторами, проживающими в европейских странах», сообщает BdP.

Из 630 млн евро прямых иностранных инвестиций на территории страны более 350 млн приходится на европейских инвесторов, то есть более половины от общего объема.

В совокупности на конец первого квартала этого года объем прямых иностранных инвестиций в Португалию (IDE) достиг 172 млрд евро.

Это более чем вдвое превышает объем прямых инвестиций Португалии в зарубежные активы (IPE), которые составили 63 миллиарда евро, отмечает организация, возглавляемая Марио Сентено.

По данным BdP, прямые иностранные инвестиции в Португалии «более чем удвоились в период с 2008 года по первый квартал 2023 года», в то время как прямые инвестиции Португалии за рубежом «выросли на 18%».