Португалия признана лучшей страной для выхода на пенсию

На первом месте оказалась Португалия, на втором месте Испания, затем Италия.

В исследовании в качестве определяющих факторов рассматривались продолжительность жизни, стоимость жизни, цены на жилье, население старше 65 лет, безопасность, доступность виз, качество пляжей и здравоохранение.

Португалия возглавила список, набрав 7,83 балла из 10. Эта оконечность Европы занимает второе место по индексу стоимости жизни, будучи дороже только Болгарии, и имеет третьи самые дешевые цены на жилье.

Португалия также занимает третье место по количеству солнечных часов, имеет второе место по количеству пожилых людей и второй по величине индекс спокойствия.

В целом, страна не заняла первое место ни в одной конкретной категории, но она неизменно дружелюбна к пенсионерам.

Второе место заняли Испания и Италия, набравшие по 7,31 балла.

Обе страны Южной Европы имеют ряд положительных моментов: Испания занимает третье место по стоимости жизни, а Италия - второе место по качеству здравоохранения.

В Италии также самая большая доля пожилых людей среди 10 ведущих стран, а также третья по продолжительности жизнь - этот показатель возглавляет Испания.

Испания также имеет больше всех пляжей, отмеченных голубым флагом, в то время как Италия занимает третье место.

Пятерку лидеров завершают Греция и Болгария, два соседних государства на Балканах. Они разделили два первых места по самым низким ценам на жилье, причем Болгария оказалась дешевле, а славянская страна также обеспечивает самую низкую стоимость жизни.

Греция занимает второе место по количеству солнечных часов и третье место по количеству пожилых людей, Болгария в этой области занимает четвертое место. Греция также занимает второе место по количеству пляжей, отмеченных голубым флагом.

Завершают первую десятку Франция, Словения, Хорватия, Мальта и Ирландия. Среди этих стран выделяются Хорватия как третье место по стоимости жизни, а Мальта и Словения как первое и третье места по уровню здравоохранения, соответственно.

Мальта абсолютно доминирует над всеми остальными европейскими странами по количеству солнечных часов, составляя 2 993 в год, что на 300 превышает показатели Испании и Португалии. Мальта также занимает второе место по продолжительности жизни. По индексу мира Ирландия занимает первое место, а Словения - третье.

Важно отметить, что из первой десятки Словения, Хорватия и Мальта - единственные три страны, не имеющие пенсионной визы, что является еще одним фактором, который учитывался в исследовании.

Существуют и другие варианты виз для проживания в стране без паспорта ЕС, но для целей списка movingtospain «рассматривал страны с конкретной пенсионной визой без препятствий вроде знания языка».