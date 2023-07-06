Португалия признана лучшей страной для выхода на пенсию
Известный сайт movingtospain.com составил список 10 лучших европейских стран, которые стоит рассматривать для выхода на пенсию.
На первом месте оказалась Португалия, на втором месте Испания, затем Италия.
В исследовании в качестве определяющих факторов рассматривались продолжительность жизни, стоимость жизни, цены на жилье, население старше 65 лет, безопасность, доступность виз, качество пляжей и здравоохранение.
Португалия возглавила список, набрав 7,83 балла из 10. Эта оконечность Европы занимает второе место по индексу стоимости жизни, будучи дороже только Болгарии, и имеет третьи самые дешевые цены на жилье.
Португалия также занимает третье место по количеству солнечных часов, имеет второе место по количеству пожилых людей и второй по величине индекс спокойствия.
В целом, страна не заняла первое место ни в одной конкретной категории, но она неизменно дружелюбна к пенсионерам.
Второе место заняли Испания и Италия, набравшие по 7,31 балла.
Обе страны Южной Европы имеют ряд положительных моментов: Испания занимает третье место по стоимости жизни, а Италия - второе место по качеству здравоохранения.
В Италии также самая большая доля пожилых людей среди 10 ведущих стран, а также третья по продолжительности жизнь - этот показатель возглавляет Испания.
Испания также имеет больше всех пляжей, отмеченных голубым флагом, в то время как Италия занимает третье место.
Пятерку лидеров завершают Греция и Болгария, два соседних государства на Балканах. Они разделили два первых места по самым низким ценам на жилье, причем Болгария оказалась дешевле, а славянская страна также обеспечивает самую низкую стоимость жизни.
Греция занимает второе место по количеству солнечных часов и третье место по количеству пожилых людей, Болгария в этой области занимает четвертое место. Греция также занимает второе место по количеству пляжей, отмеченных голубым флагом.
Завершают первую десятку Франция, Словения, Хорватия, Мальта и Ирландия. Среди этих стран выделяются Хорватия как третье место по стоимости жизни, а Мальта и Словения как первое и третье места по уровню здравоохранения, соответственно.
Мальта абсолютно доминирует над всеми остальными европейскими странами по количеству солнечных часов, составляя 2 993 в год, что на 300 превышает показатели Испании и Португалии. Мальта также занимает второе место по продолжительности жизни. По индексу мира Ирландия занимает первое место, а Словения - третье.
Важно отметить, что из первой десятки Словения, Хорватия и Мальта - единственные три страны, не имеющие пенсионной визы, что является еще одним фактором, который учитывался в исследовании.
Существуют и другие варианты виз для проживания в стране без паспорта ЕС, но для целей списка movingtospain «рассматривал страны с конкретной пенсионной визой без препятствий вроде знания языка».