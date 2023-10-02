Португалия признана лучшим туристическим направлением Европы

Понедельник, 02 Октябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия признана лучшим туристическим направлением Европы

Таково мнение членов жюри премии World Travel Awards.

Португалия была признана лучшим туристическим направлением Европы на церемонии награждения World Travel Awards, которая состоялась в пятницу в Батуми, Грузия.

На той же церемонии город Порту был признан лучшим европейским направлением для городского отдыха, Алгарве стал победителем в номинации «Лучший пляжный курорт в Европе».

Лиссабон был признан лучшим городским направлением в Европе, а Мадейра была названа лучшим островным направлением в Европе.

Пешая тропа Пассадисуш-ду-Пайва в Ароке (район Авейру) получила приз как лучшая достопримечательность приключенческого туризма.

Помимо наград по городам и регионам, авиакомпания TAP победила в номинациях «Лучшая европейская авиакомпания для Африки и Южной Америки», порт Лиссабона стал лучшим круизным портом, а DouroAzul победил в категории «Лучшая компания по речным круизам».

Также были отмечены награды для нескольких гостиничных заведений, в том числе Pestana Porto Santo All-Inclusive в автономном регионе Мадейра, победившего в категории «Лучший курорт с включенным питанием», и Verride Palácio Santa Catarina в Лиссабоне, получившего награду в номинации «Лучший бутик-отель».

Награду за лучший островной курорт получил отель Saccarum на Мадейре, лучший отель-памятник получил отель Bairro Alto (Лиссабон), лучший курорт с «стилем жизни» получил Vale do Lobo в Алгарве.

Награду как лучший роскошный бутик-отель завоевал Valverde в Лиссабоне, а награду за лучший роскошный бизнес-отель получил Pestana Palace (также в Лиссабоне).

Лучшим новым туристическим объектом стал Quake – Lisbon Earthquake Center, лучшим курортом-виллой стал пляжный клуб Dunas Douradas в Алмансиле (Алгарве), лучшим спортивным курортом признали Cascade Wellness, а в Лагуше лучшим курортом-виллой стал пляжный семейный курорт Martinhal Sagres.

Лучшим отелем винного региона был признан L'And Vineyards в Монтемор-о-Ново (район Эвора), курорт Монте-Санту в Карвоейру (Алгарве) был признан самым романтичным курортом, а отель Dark Sky Alqueva (район Эвора) получил награду за ответственный туризм.

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