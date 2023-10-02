Португалия признана лучшим туристическим направлением Европы

Португалия была признана лучшим туристическим направлением Европы на церемонии награждения World Travel Awards, которая состоялась в пятницу в Батуми, Грузия.

На той же церемонии город Порту был признан лучшим европейским направлением для городского отдыха, Алгарве стал победителем в номинации «Лучший пляжный курорт в Европе».

Лиссабон был признан лучшим городским направлением в Европе, а Мадейра была названа лучшим островным направлением в Европе.

Пешая тропа Пассадисуш-ду-Пайва в Ароке (район Авейру) получила приз как лучшая достопримечательность приключенческого туризма.

Помимо наград по городам и регионам, авиакомпания TAP победила в номинациях «Лучшая европейская авиакомпания для Африки и Южной Америки», порт Лиссабона стал лучшим круизным портом, а DouroAzul победил в категории «Лучшая компания по речным круизам».

Также были отмечены награды для нескольких гостиничных заведений, в том числе Pestana Porto Santo All-Inclusive в автономном регионе Мадейра, победившего в категории «Лучший курорт с включенным питанием», и Verride Palácio Santa Catarina в Лиссабоне, получившего награду в номинации «Лучший бутик-отель».

Награду за лучший островной курорт получил отель Saccarum на Мадейре, лучший отель-памятник получил отель Bairro Alto (Лиссабон), лучший курорт с «стилем жизни» получил Vale do Lobo в Алгарве.

Награду как лучший роскошный бутик-отель завоевал Valverde в Лиссабоне, а награду за лучший роскошный бизнес-отель получил Pestana Palace (также в Лиссабоне).

Лучшим новым туристическим объектом стал Quake – Lisbon Earthquake Center, лучшим курортом-виллой стал пляжный клуб Dunas Douradas в Алмансиле (Алгарве), лучшим спортивным курортом признали Cascade Wellness, а в Лагуше лучшим курортом-виллой стал пляжный семейный курорт Martinhal Sagres.

Лучшим отелем винного региона был признан L'And Vineyards в Монтемор-о-Ново (район Эвора), курорт Монте-Санту в Карвоейру (Алгарве) был признан самым романтичным курортом, а отель Dark Sky Alqueva (район Эвора) получил награду за ответственный туризм.