Португалия признана любимым местом в Европе

Португалия названа лучшей европейской страной для посещения в 2021 году пользователями веб-сайта European Best Destinations, который выделяет Брагу, Порту, пляжи Кашкайша и Алгарве, Мадейру и Азорские острова как места, которые нельзя пропустить.

По словам Turismo de Portugal, такая высокая оценка «укрепляет позицию страны как направления передового опыта, оставаясь при этом на вершине предпочтений туристов».

По мнению пользователей сайта, который посещают более шести миллионов путешественников в год, Португалия отличается природной красотой, гастрономией, пляжами и богатой традициями историей.

Согласно European Best Destinations, поездка в Португалию не будет полной без посещения Браги (признанной лучшим европейским направлением в 2021 году), Порту с его историческим наследием, внесенными в список ЮНЕСКО, пляжей Кашкайша и Алгарве («Идеально подходит для подзарядки батарей на солнце»), а для любителей природного туризма - архипелага Мадейра и Азорских островов.

Turismo de Portugal подчеркивает, что «Португалия - это больше, чем точка на карте, это опыт, который влияет на туристов» .

«Потому что в нашей стране есть все и для всех: с севера на юг, вглубь страны или на побережье и островах. Те, кто посещает нас, хотят вернуться. Рейтинг показывает, что, несмотря на все, что произошло за последние несколько месяцев, туристы не забывают Португалию и с нетерпением ждут возвращения. Мы будем здесь, как всегда, чтобы приветствовать гостей страны», - говорит президент Turismo de Portugal Луиш Араужу.

В рейтинге лучших стран для посещения в 2021 году от European Best Destinations, подготовленном на основе данных о трафике и исследований за последние несколько месяцев, лидирует Португалия, Франция занимает 2 место, за ней следуют Греция, Италия и Хорватия.