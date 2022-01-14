Португалия: пробковые дубы поселятся в Национальном лесу Лейрии

Около двухсот гектаров (из 9 тысяч) будут засажены дубами.

Государственный секретарь по охране природы, лесам и территориальному планированию Жоао Катарину сообщил, что «у нас появятся новые виды, живущие рядом с соснами» в Национальном лесу Лейрия.

Для Жоао Катарину посадка новых деревьев «не так велика, как хотелось бы. Мы хотели бы, чтобы она была более разделена с другими породами, но приходится использовать сокращенный способ: все еще невозможно полностью проанализировать изменения почвы после пожаров».

Госсекретарь уверяет, что новый план как будто снова начинает весь лес с чистого листа.

«Большое отличие от предыдущего плана управления в том, что он имеет более многофункциональный характер и рассматривает сосновый лес Лейрии в большей степени с точки зрения газообмена и связывания CO2, чем как источник древесины», - объясняет Катарину.

Новый план предусматривает строительство прудов для создания новых экосистем и появление более многофункционального леса с учетом его плодовитости и присутствия человека.