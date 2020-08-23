Португалия: проблема с кемпингом набирает обороты

Воскресенье, 23 Август 2020 Португалия Португалия

Португалия: проблема с кемпингом набирает обороты

Незаконный «дикий» кемпинг мешает жителям и серьезно ухудшает экологию.

 

На территории страны существуют официальные кемпинги, в которых туристы могут поселиться легально. Тем не менее, путешественников все больше притягивают пляжи и заповедники. Оборудованный лагерь они считают лишенным естественной привлекательности и ощущения единения с природой, однако «дикий» кемпинг в Португалии запрещен.

Караваны машин разрушают места отдыха, засоряют природу и выжигают территории. Жители Алгарве жалуются на неконтролируемые приезды кемперов и их поведение, в результате которого наносится урон дикой природе. Также туристы оставляют много мусора: пластиковые отходы засоряют воду, природный парк загрязняется туалетной бумагой. Португальцы вынуждены отказываться от прогулок по парку: грязь, неприятный запах и огромное количество мух встречаются на каждом шагу.

Среди кустарников появляются самодельные костровые ямы, которые вместе с газовыми устройствами, применяющимися для приготовления пищи, повышают риск лесных пожаров.
Жители неоднократно обращались в полицию, но власти не принимали заявлений. Когда португальцы начали раздавать листовки о незаконности «дикого» кемпинга, путешественники реагировали агрессивно.

Штраф варьируется от 200 до 2000 евро при мелких правонарушениях и от 400 до 4000 евро при халатном отношении и мошенничестве. Проблема заключается и в том, что штрафы отправляются на зарубежные адреса приезжих и никогда не оплачиваются нарушителями.

Служба гражданской защиты устанавливает в заповедниках знаки о запрете парковок, но этих действий недостаточно. Многие кемперы после встречи с полицией просто разбивают лагерь в другом районе.

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