Португалия: проблема с компьютером не дает пенсионерам сдать IRS

Министерство финансов обнаружило, что отчет о доходах, выплаченных социальным обеспечением некоторым налогоплательщикам, еще не полностью отражен в системе расчетов IRS.

Это мешает некоторым пенсионерам подавать налоговую декларацию за прошедший год.

В начале следующей недели процесс будет должным образом завершен.

Сезон подачи налоговых деклараций начался в эту субботу и продлится до 30 июня.

Есть некоторые изменения, но одним из основных является разбивка уровней IRS с семи до девяти.

Инспекторы предупреждают, что еще неизвестно, смогут ли налоговые органы оперативно обработать возмещение в то время, когда правительство было призвано оказать определенную поддержку.

Согласно данным, обнародованным сегодня утром министерством во главе с Фернандо Мединой, почти треть налогоплательщиков «воспользуются» автоматическим IRS.

Из 5 724 596 заявлений последней кампании более 1,8 миллиона были отправлены с помощью этого инструмента, который стал доступен в 2016 году.