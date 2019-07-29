Португалия: проблема со срочной помощью для беременных решена

Министр здравоохранения страны Марта Темидо рассказала, что отделения неотложной акушерской помощи в больницах Алгарве не будут закрыты. По ее словам, трудности с нехваткой врачей будут решены к концу июля. Напомним, ранее в издании Publico появилась информация о том, что данные отделения будут закрыты из-за нехватки персонала. Подобные проблемы наблюдались и в педиатрических отделениях.



«Были некоторые трудности, но закрытия служб не произойдет. Однако, возможны некоторые сбои в работе педиатрических служб», - сказал министр .

Темида рассказала что дети и беременные, нуждающиеся в специализированной помощи в Портимао, будут направлены в больницы Фаро.

«Совершенно очевидно, что эта ситуация не из приятных. Однако, она будет разрешена в ближайшее время», - сказал министр здравоохранения. Чиновница подчеркнула, что несмотря на проблемы, «ситуация не выйдет из под контроля».