Португалия: проблемы психического здоровья

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: проблемы психического здоровья

Эксперты сообщили о психических расстройствах у каждого шестого жителя Португалии.

У каждого шестого жителя Португалии наблюдаются проблемы психического здоровья.

Об этом 22 ноября сообщил Euronews со ссылкой на совместный доклад Организации экономического сотрудничества и развития Европейской комиссии.

Речь идет о депрессии, а также неврозах и расстройствах, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя и использованием наркотиков. Тяжелее всего дело обстоит в таких странах, как Нидерланды, Финляндия, Ирландия, Франция и Португалия, пишет iz.ru.

Согласно приведенным данным, из-за психических проблем экономика ЕС ежегодно теряет около 600 млрд евро, или 4% ВВП. Такие затраты связаны с огромными расходами на медицинскую помощь пациентам и на программы социального страхования. Кроме того, это обусловлено проблемами трудоустройства, которые часто возникают у людей с такими расстройствами, что оказывает определенное влияние на уровень безработицы.

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