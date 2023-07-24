Португалия: процент дохода, необходимый для покупки жилья, растет

В первом квартале 2020 г. дом в Португалии площадью 60 квадратных метров, приобретенный в рамках 30-летнего ипотечного кредита, индексированного по 12-месячной ставке Euribor и с вкладом в размере 20% от капитала, переведенного в среднем в рассрочку, эквивалентную 20% дохода домохозяйства.

В первом квартале 2023 года тот же самый дом, купленный на тех же финансовых условиях, требует усилий в размере 38%.

Всего за три года уровень усилий португальских семей по покупке дома увеличился в среднем в 1,9 раза в 24 самых густонаселенных муниципалитетах страны, в которых проживает более 100 000 жителей.

Это чрезвычайно агрессивный рост, особенно если учесть, что между первым кварталом 2020 года и первым кварталом 2022 года произошло лишь небольшое изменение в финансовых усилиях семей, стремящихся стать владельцами недвижимости.

Среди тех, кому сложнее всего сменить дом в своих муниципалитетах, жители столичного региона Лиссабона, особенно в Сейшале, Сетубале и Синтре, где уровень усилий увеличился более чем вдвое с первого квартала 2020 года.