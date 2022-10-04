Португалия: проценты по ипотеке побили шестилетний рекорд

Вторник, 04 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: проценты по ипотеке побили шестилетний рекорд

Прошло шесть лет с тех пор, как Банк Португалии регистрировал такие высокие процентные ставки по ипотечным кредитам.

В августе средняя процентная ставка по новым кредитам, выданным португальскими банками на покупку дома, составляла 2,01%, что не фиксировалось с мая 2016 года.

Несмотря на увеличение, в августе этого года в виде жилищных кредитов было выдано 1,205 млн евро, а потребительских кредитов банки выдали на 478 млн евро.

Доступ компаний к деньгам также обходится дороже. В августе средняя процентная ставка по кредитам предприятиям вновь повысилась и составила 2,75% (2,63% в июле).

Банк Португалии сообщил 4 октября, что сумма новых кредитов, предоставленных банками компаниям, составила 1 297 млн евро, что на 173 млн евро меньше, чем в предыдущем месяце. Около 37% этих кредитов превышали 1 млн евро.

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