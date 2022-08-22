Португалия: проценты по ипотеке выросли до максимума конца 2020 года

Процентные ставки по ипотечным кредитам выросли пятый месяц подряд: в июле они составили 0,912%, увеличившись на 5,4 базисных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Это самый высокий процент с ноября 2020 года, согласно данным, опубликованным в этот четверг Национальным статистическим институтом (INE).

Более быстрыми темпами росла процентная ставка по кредитным договорам, заключенным за последние три месяца: она увеличилась на 1,289%, что на 13,1 базисных пункта больше, чем в июне.

В этих контрактах процентная ставка повышалась четыре месяца подряд и установилась на самом высоком уровне с августа 2019 года.

Средняя непогашенная сумма увеличилась до 60 405 евро, установив новый рекорд в статистическом ряду INE, который начал собирать данные в январе 2009 года.

Средняя сумма платежа увеличилась на 3 евро, до 264 евро. В рамках рассрочки 83% приходилось на амортизированный капитал, остальное было использовано для выплаты процентов.

По назначению финансирования, в контрактах на покупку дома процентная ставка выросла до 0,928%, повышаясь пятый месяц подряд. По жилищному строительству рост составил 0,730%, а в восстановлении старого жилья увеличение составило 1,080%.