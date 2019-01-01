Португалия: продала четверых детей...

В частности, были проведены несколько обысков на дому, в ходе которых были собраны «соответствующие доказательства, связанные с расследуемыми фактами».

В результате сотрудники Уголовной полиции (PJ) Порту задержали в г. Vila do Conde 41-летнюю женщину-бразилийку, кондитера по профессии, по обвинению в продаже своих четверых детей, за которых она выручила около 80 тыс. евро, а также фальсификации документов. Ее 45-летний спутник - португалец, работающий на стройке, подозревается в совершении тех же преступлений. Двое находились в отношениях более десяти лет, но не проживали вместе.

Суд по уголовным делам (TIC) Порту назначил задержанным меру пресечения в виде помещения в КПЗ (для женщины) и периодической явки по требованию (для мужчины).

Двое подозреваемых были задержаны «за совершение преступлений, связанных с торговлей новорожденными в период с июля 2011-го по 2017 год», которые заключались в передаче «четырех новорожденных посредством денежных выплат гражданам, проживающим на территории ЕС, в том числе гражданам Португалии».

PJ полагает, что «женщина вынашивала детей с явным намерением продать их», а после рождения подозреваемые подделывали документы на детей, в частности, в отношении отцовства. В настоящее время власти ожидают результатов анализа ДНК, чтобы определить, является ли задержанный мужчина отцом проданных детей.

По словам директора PJ Северного региона Норберту Мартиньша, «поводом к началу расследования послужило анонимное сообщение о том, что у женщины было несколько беременностей подряд, но никто никогда не видел детей».

«Младенцы родились в Португалии, но обстоятельства их рождения, такие как где проходили роды - дома или в больнице, неизвестны», - добавил Норберту Мартиньш.