Португалия продала Румынии пять самолетов F-16

Сегодня стало известно, что правительство Португалии одобрило продажу пяти самолетов F-16 в Румынию по цене не менее 130 миллионов евро, сообщает Adevarul.

Перед началом летних каникул парламент Румынии одобрил покупку 5 самолетов. Министр обороны Габриэль Леш объявил 3 июля, что они будут иметь такую же конфигурацию, как и другие двенадцать самолетов F-16, также приобретенные у португальцев. Леш не упомянул о цене, но, согласно закону, любые закупки на сумму свыше 100 млн. евро требуют предварительного одобрения парламента Румынии, пишет ТАСС.

За первую партию из двенадцати самолетов F-16 Румыния заплатила Португалии около 180 миллионов евро. Пять дополнительных самолетов войдут в 53-ю эскадрилью с 86 базы ВВС Борча, которая также управляет первыми двенадцатью.

Согласно источникам, этим летом самолеты F-16, принадлежащие Румынии, были сертифицированы для выполнения воздушных операций под командованием НАТО