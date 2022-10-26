Португалия: продавцы перекладывают на покупателей только 35% расходов

До сентября операционные расходы компаний, измеряемые индексом цен производителей, зафиксировали средний рост на 20%.

Последний раз такой резкий годовой рост цен производителей наблюдался в 1983 году, когда цены производителей выросли на 36%, согласно данным ОЭСР.

Национальный институт статистики (INE) объявил, что «годовой темп изменения индекса цен промышленного производства (IPPI) вырос на 19,6% в сентябре (22,4% в предыдущем месяце), сохраняя сильное влияние эволюции цен на энергоносители и промежуточные товары».

С другой стороны, средний уровень инфляции, измеряемый гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), накапливает рост на 7% по сравнению со средним значением 2021 года.

Это означает, что в этом году компании возложили в среднем чуть более трети (35%) от увеличения стоимости своей деятельности на потребителя.

В прошлом году тенденция была такой же: в то время как HICP вырос на 1%, IPPI вырос на 9%. Это означает, что за последние два года только 23% от увеличения стоимости производства перешло на карманы потребителей.

Эти цифры также указывают на то, что с 2020 года компании сжимают свою маржу, чтобы учесть растущие расходы.