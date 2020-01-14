Португалия: продавцы перестанут обманывать во время распродаж

С началом января в Португалию приходит зимний сезон распродаж, ради которого намеренно приезжают сотни тысяч иностранных гостей, пишет ТАСС.

Целью введения поправок в закон стало намерение защитить потребителей, которые, не ориентируясь в ситуации, попадаются на уловки недобросовестных продавцов.

Новые положения:

стоимость распродажных товаров должна быть ниже минимальной в течение последних 90 дней до начала сезона распродаж;

предприниматели должны информировать Autoridade de Seguranca Alimentar e Economica о размерах скидок.

Теперь хитрые продавцы не смогут резко повысить стоимость товаров перед началом скидочного сезона, чтобы затем ее «показательно» уменьшить, хотя на самом деле она останется на обычном уровне и даже выше. Подобное новшество особенно выгодно иностранным туристам, которые не знают обычных цен.