Португалия: продавцы перестанут обманывать во время распродаж

Вторник, 14 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: продавцы перестанут обманывать во время распродаж

Португальское Правительство изменило «Закон о распродажах и скидках», благодаря чему покупатели получат больше преимуществ.

С началом января в Португалию приходит зимний сезон распродаж, ради которого намеренно приезжают сотни тысяч иностранных гостей, пишет ТАСС.

Целью введения поправок в закон стало намерение защитить потребителей, которые, не ориентируясь в ситуации, попадаются на уловки недобросовестных продавцов.

Новые положения:

стоимость распродажных товаров должна быть ниже минимальной в течение последних 90 дней до начала сезона распродаж;

предприниматели должны информировать Autoridade de Seguranca Alimentar e Economica о размерах скидок.

Теперь хитрые продавцы не смогут резко повысить стоимость товаров перед началом скидочного сезона, чтобы затем ее «показательно» уменьшить, хотя на самом деле она останется на обычном уровне и даже выше. Подобное новшество особенно выгодно иностранным туристам, которые не знают обычных цен.

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