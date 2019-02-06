Португалия: продажи автомобилей растут

Среда, 06 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: продажи автомобилей растут

По данным ассоциации, «Пежо» - самая продаваемая модель автомобиля.

Продажи автомобилей в Португалии вновь набрали темп. Об этом говорят данные, опубликованные Автомобильной ассоциацией Португалии (Associação Automóvel de Portugal). Напомним, в конце прошлого года в этом сегменте рынка в течение нескольких месяцев наблюдался спад.

Однако, как подсчитали эксперты, в январе 2019 года было продано 19125 машин, это на 1645 больше, чем годом раньше. Таким образом, количество продаж увеличилось на 9,4%.

Специалисты ассоциации также отметили, что больше всех было продано легковых автомобилей. По статистике, 82 процента от всех проданных машин — легковушки. При этом самой продаваемой моделью автомобиля стал «Пежо».

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