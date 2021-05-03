Португалия: продажи автомобилей резко выросли

Понедельник, 03 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: продажи автомобилей резко выросли

В апреле 2020 года дилеры закрывали бизнес, зато в 2021 году продажи выросли почти на 400%.

Согласно данным ассоциации ACAP, представляющей производителей автомобилей на национальном рынке, количество новых регистраций увеличилось на 376%.

Это изменение следует рассматривать совместно с фактом, что в апреле 2020 года стенды были закрыты в результате пандемии, это был худший месяц для автомобильного рынка за последние 20 лет.

По сравнению с апрелем 2019 года рынок зафиксировал падение на 26,6%.

В целом по автомобильному рынку ACAP отмечает, что «за период с января по апрель 2021 года произошло небольшое увеличение на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, а в сравнении с тем же периодом 2019 года наблюдается падение на 39,1%».

Если рассматривать только легковые автомобили, то в апреле 2021 года в Португалии было зарегистрировано 14 809 новых авто. Предпочтение португальцев было на стороне Peugeot, за ним следуют Mercedes-Benz и Renault.

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