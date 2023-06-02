Португалия: продажи автомобилей упали ниже уровня 2019 года

Автомобильный рынок Португалии составил 101 510 новых автомобилей, выпущенных в обращение до мая, что на 40,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по сравнению с 2019 годом фиксируется снижение на 16,4%.

Такие данные содержатся в отчете ACAP - Ассоциации автомобильного транспорта Португалии.

Renault лидирует по продажам легковых автомобилей, опередив Peugeot и Volkswagen.

В период с января по май количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 88 114 единиц, что на 14,9% меньше, чем в 2019 году, и на 46,4% больше, чем в 2022 году.

В этот период 47,1% зарегистрированных легковых автомобилей приводились в действие альтернативными видами энергии, а именно электрическими и гибридными.

За первые пять месяцев года регистрация большегрузных автомобилей составила 2851 единицу, увеличившись на 14,8% по сравнению с 2019 годом и на 25,3% по сравнению с 2022 годом.