Португалия: продажи автомобилей упали ниже уровня 2019 года

Пятница, 02 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: продажи автомобилей упали ниже уровня 2019 года

В мае было зарегистрировано 22 672 автомобиля, что на 15,2% меньше, чем в том же месяце 2019 года, но на 51,2% больше, чем в мае 2022 года.

Автомобильный рынок Португалии составил 101 510 новых автомобилей, выпущенных в обращение до мая, что на 40,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по сравнению с 2019 годом фиксируется снижение на 16,4%.

Такие данные содержатся в отчете ACAP - Ассоциации автомобильного транспорта Португалии.

Renault лидирует по продажам легковых автомобилей, опередив Peugeot и Volkswagen.

В период с января по май количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 88 114 единиц, что на 14,9% меньше, чем в 2019 году, и на 46,4% больше, чем в 2022 году.

В этот период 47,1% зарегистрированных легковых автомобилей приводились в действие альтернативными видами энергии, а именно электрическими и гибридными.

За первые пять месяцев года регистрация большегрузных автомобилей составила 2851 единицу, увеличившись на 14,8% по сравнению с 2019 годом и на 25,3% по сравнению с 2022 годом.

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