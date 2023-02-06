Португалия: продажи электромобилей в январе побили рекорд

Количество новых 100% электромобилей превысило порог в две тысячи штук третий месяц подряд.

В январе было зарегистрировано 2258 легковых автомобилей и 165 легковых грузовых автомобилей, то есть рост на 134,5% и 57,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP). переведен в Público (платный доступ). Это лучший месяц.

«Мы продолжаем наблюдать постепенную эволюцию как в Португалии, так и в других странах. Цифры за январь, которые представляют собой лучший месяц с точки зрения продаж трамваев, объясняются портфелем заказов, который уже поступил с 2022 года», - указывает генеральный секретарь Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP) Элдер Педро.

Он также объясняет, что эти заказы не были доставлены, потому что «некоторые фабрики, снабжающие европейский рынок, были сосредоточены на поставках на такие рынки, как Германия» .

В прошлом месяце общее количество новых регистраций выросло на 43% до 17 455 автомобилей.

Что касается конкретно легковых автомобилей, на которые приходится 84% месячных продаж, рост составил 48,4% - до 14 639 автомобилей.

Тем не менее, продажи в январе 2023 года по-прежнему на 9,5% ниже, чем в январе 2019 года.