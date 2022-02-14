Португалия: продажи электромобилей в январе резко выросли

Понедельник, 14 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: продажи электромобилей в январе резко выросли

В январе продажи полностью электрических и подключаемых гибридных автомобилей увеличились по сравнению с прошлым годом на 68,9%.

Всего было продано 2405 автомобилей (легких и тяжелых), сообщает Ассоциация пользователей электромобилей (UVE).

По сравнению с последними двумя годами показатели продаж новых автомобилей сохраняют тенденции ежемесячного роста, будь то 100% электрические и подключаемые гибриды или сумма двух типов.

«Начало 2022 года вдвойне позитивно, так как электромобили продолжают пользоваться повышенным спросом и в абсолютном выражении наблюдается увеличение на 981 легковых и грузовых автомобилей по сравнению с январем прошлого года», - подчеркивает UVE.

С другой стороны, для подключаемых гибридных автомобилей январь 2022 года был этапом восстановления после трех месяцев подряд отрицательных изменений.

UVE отмечает, что продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Португалии продолжают падать, и эта тенденция сохраняется с 2021 года.

BMW был ведущим брендом по продажам электрических и гибридных автомобилей в январе с 379 проданными единицами, за ним следуют Mercedes (281 проданный автомобиль) и Peugeot, которые продали 214 машину.

Два немецких производителя также лидируют по продажам гибридов, но на рынке чистых электромобилей лидирует Hyundai с 118 проданными авто, за ней следуют Audi со 105 машинами и Peugeot со 103.

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