Португалия: продажи электромобилей выросли на 55% в 2022 году

Согласно отчету, опубликованному 26 апреля, продажи электромобилей в мире выросли на 55% до более чем 10 миллионов в 2022 году.

Это составляет 14% от общего числа, и вырастет на 35% в 2023 году, или 18 % мировых покупок .

В годовом отчете о рынке электромобилей, опубликованном в эту среду, Международное энергетическое агентство (МЭА) поясняет, что в 2022 году их парк составлял 26 млн единиц, что в пять раз больше, чем в 2018 году.

В Европе количество регистраций электромобилей, также на фоне спада отрасли, в прошлом году увеличилось на 15% (до 2021 года они увеличились на 65%, а в период 2017-2019 годов - на 40% в среднем за год) до 2,7 млн.

Крупнейшим европейским рынком по объему продаж в прошлом году была Германия (830 000 единиц), значительно опережая Великобританию (370 000) и Францию ​​(330 000). В Испании зарегистрировано чуть более 80 000 единиц.

В относительном выражении странами, где на электромобили приходилось больше всего продаж автомобилей в прошлом году, были Норвегия (88%), Швеция (54%), Нидерланды (35%), Германия (31%), Великобритания (23%) и Франция (21%).