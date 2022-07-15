Португалия: продажи книг выросли на 17,6 процентов

В период с апреля по июнь этого года в Португалии было продано более 2,7 миллиона книг, что на 17,6% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщила в пятницу Португальская ассоциация редакторов и книготорговцев (APEL).

В период с апреля по июнь средняя цена книги составила 13,46 евро , то есть на 1,2% дороже, чем за тот же период 2021 года.

Во втором квартале этого года на рынок поступило 2478 новых книг.

Что касается точек продаж, то 68,8% книг, проданных в первом квартале, пришлось на книжные магазины, и только 31,2% - на гипермаркеты. Это также отражено в цифрах продаж, так как 77,8% от общего объема пришлось на книжные магазины и 22,2% на гипермаркеты.

По данным APEL, с точки зрения тиража, самыми продаваемыми книгами во втором квартале была детская и юношеская литература, составляющая 36% от общего количества в 2,7 млн ​​экземпляров, за ними следуют художественная литература (30,7%), нехудожественная литература (29,7%) и кампании/эксклюзивы (3,6%).

Тем не менее, с точки зрения продаж, наибольшую долю доходов составили научно-популярные книги - 36,4% от общей суммы в 37,4 млн евро, за которыми следуют художественная литература (35%), детская литература для подростков (27,6%) и рекламные кампании/эксклюзивы (0,9%).