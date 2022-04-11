Португалия: продажи подержанных автомобилей выросли на 19 процентов

Передача права собственности на легковые автомобили выросла на 19% в феврале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, но снизилась на 14% по сравнению со значением 2020 года, уверяют аналитики Standvirtual/ACAP.

В марте данные ACAP показывают рост рынка новых автомобилей, легковых и грузовых, на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и рост на 8% с начала года.

В свою очередь, на электрифицированные и гибридные автомобили, работающие на сжиженном газе, в марте 2022 года приходилось 42% новых легковых автомобилей.

Мотоциклы, трехколесные велосипеды и квадроциклы выросли на 10% по сравнению с мартом 2021 года.

Тип топлива с самым высоким спросом в марте среди новых автомобилей - это бензин с долей 35%, за ним следует 20% спроса на электромобили и 12% на дизельное топливо.

Спрос в основном на автомобили стоимостью менее 10 тысяч евро, что составляет около 43% доли контактов с продавцами.

Автомобили стоимостью от 10 до 20 тысяч евро, в свою очередь, составляли от 15% до 20% доли спроса, равное значение для уровней от 20 до 30 тысяч евро и более 30 тысяч евро.

Средняя цена, взимаемая профессиональными продавцами, составляет 21 800 евро, что является растущей тенденцией из-за нехватки предложений.