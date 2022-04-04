Португалия: продажи вин Дору и портвейна достигли рекорда

По сравнению с прошлым годом рост составил 12,4%.

«Это было поистине историческое событие, особенно в отношении экспорта, но для завоевания новых рынков еще предстоит проделать большую работу по продвижению, защите и обучению», - сказал президент Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) Жилберту Игрежаш.

IVDP заявил, что вина, произведенные в старейшем демаркированном и регулируемом регионе мира, «укрепили его доминирующее положение в рейтинге португальского экспорта в этом секторе, в том числе два вина вошли в тройку лучших».

«Если мы сосредоточимся исключительно на экспорте вин с наименованием по происхождению, значения вырастут примерно до 58% в случае портвейна и до 70% в случае вин из региона», - говорится в заявлении IVDP.