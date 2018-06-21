Португалия: «проделки» почтальона

Четверг, 21 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «проделки» почтальона

Информацию обнародовало Территориальное командование Сантареня Национальной республиканской гвардии (GNR).

Военнослужащие подразделения по уголовным расследованиям территориального отряда Коруше задержали женщину-почтальона по подозрению в незаконном присвоении корреспонденции и пользовании чужими кредитными картами, в результате чего был нанесен ущерб 15 гражданам на сумму около 10.000 евро.

Задержанию предшествовало расследование, которое длилось около полугода, а также были проведены обыски на дому в муниципалитетах Salvaterra de Magos и Cartaxo в соответствии с ордерами, выданными прокуратурой судебного округа Сантарень (PCS).

Согласно заявлению GNR, 40-летняя женщина, проживающая в Valada, муниципалитет Cartaxo (округ Сантарень), использовала кредитные карты, которые вынимала из корреспонденции, которую не доставляла адресатам, проживающим в соседнем муниципалитете Salvaterra de Magos.

Согласно заявлению PCS, имеются «веские доказательства» совершения женщиной таких преступлений, как хищения, вскрытие корреспонденции и компьютерное мошенничество.

После первого допроса в суде к задержанной была применена мера пресечения в виде периодической явки в полицейский участок по месту проживания.

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