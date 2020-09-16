Португалия: продлена легализация иммигрантов, ожидающих решения SEF

Правительство приняло решение продлить легализацию иммигрантов, ожидающих окончательного решения Службы по делам иностранцев и границ (SEF) по своим процессам, находившимся на период до 18 марта в стадии рассмотрения (processos pendentes).

Данная мера позволит соответствующим гражданам по-прежнему иметь доступ к социальным правам до тех пор, пока они не получат окончательный ответ о своем Виде на жительство, и, как ожидается, ситуация продолжится в течение следующего года, учитывая количество имеющихся запросов.

Решение о продлении легализации, опубликованное Público, было подтверждено Кабинетом министра при Президенте, курирующим вопросы миграции: «Пребывание этих граждан на территории страны по-прежнему считается легальным, и они будут пользоваться соответствующими правами, например, с целью доступа к государственным услугам».

Кабинет также сообщил, что ВСЕ визы, Виды на жительство и лицензии, срок действия которых истек в 15-дневный период (учитываются только рабочие дни), предшествующий 14 марта 2020 г., также останутся действительными и, следовательно, будут приниматься до 30 октября 2020 г. или в течение более позднего срока, если будут представлены доказательства подачи заявки на продление.