Португалия: продление вида на жительство онлайн

Запросы на продление вида на жительство теперь можно подавать онлайн. Нововведение связано с попыткой иммиграционной службы SEF нагнать расписание по приему иммигрантов, в связи с задержкой из-за коронавируса.

Об этом сообщает издание Jornal Economico со ссылкой на SEF.

«Внедрение упрощенной процедуры подачи заявок на выдачу и продление вида на жительство позволит существенно сократить сроки обслуживания в отделениях SEF, примерно до 250 тысяч человек», - говорится в заявлении.

В документе говорится, что после подачи заявки иммигрантом, инспекторы SEF выяснят «соответствует ли заявитель всем требованиям, а также проведут оценку соблюдения заявителем налоговых обязательств и обязательств перед социальной службой. После уплаты пошлин иммигрант получит вид на жительство по своему адресу». Подробности о процедуре оплаты пошлин не сообщается.

Что касается запросов на получение вида на жительство, заявителям не придется предоставлять новые документы, достаточно будет тех, которые были загружены для получения manifestação de interesse, при условии, что они были действительны на момент предоставления, независимо от их срока действия. Благодаря этой мере в SEF ожидают сокращение времени работы с одним заявителем до 15 минут.