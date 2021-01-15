Португалия продлевает ограничения на полеты за пределы ЕС

Согласно документу, опубликованному в Diário da República, меры, действовавшие до конца декабря прошлого года, продлеваются до конца января, и документ может быть пересмотрен «в любое время, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации».



Таким образом, воздушное сообщение с материковой частью Португалии и обратно для всех рейсов в и из стран, входящих в Европейский Союз, будет по-прежнему разрешено, а также из стран, связанных с Шенгенской зоной (Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария).

Согласно документу, основные поездки - это те, которые разрешают транзит, въезд или выезд из Португалии граждан Европейского Союза, граждан государств, связанных с Шенгенской зоной, и членов их семей, а также граждан третьих стран, законно проживающих в странах EC.

Граждане третьих стран, путешествующие по работе, учебе, воссоединению семьи, по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, также принимаются к перевозке.

Документ также предусматривает полеты для поддержки возвращения граждан страны или обладателей вида на жительство на материковой части Португалии, а также полеты гуманитарного характера и те, которые предназначены для обеспечения возвращения в соответствующие страны иностранных граждан, находящихся на материковой части Португалии, при условии, что «продвигаются компетентными органами таких стран при условии предварительного запроса и согласия и в соответствии с принципом взаимности».

Приказ также разрешает полеты «в страны и особые административные районы и из них, эпидемиологическая ситуация в которых соответствует Рекомендации Совета (ЕС) 2020/2169 от 17 декабря 2020 года относительно воздушного сообщения с Португалией» и содержит списка, приложенного к документу, а также «въезд в Португалию резидентов стран, которые указаны в списке, если они осуществляли только международные транзитные перевозки или трансферы в аэропортах, расположенных в странах, не включенных в список».

В этот список входят Австралия, Китай, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Уругвай, а также особые административные районы Гонконг и Макао.

Тем не менее, пассажиры основных рейсов, за исключением детей, не достигших двухлетнего возраста, допускаются к перевозке только с предъявлением доказательств лабораторного тестирования (ОТ-ПЦР) для скрининга на инфекцию SARS-CoV-2, с отрицательным результатом , оформленным за 72 часа до отправления.