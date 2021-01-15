Португалия продлевает ограничения на полеты за пределы ЕС

Пятница, 15 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия продлевает ограничения на полеты за пределы ЕС

Меры, первоначально действовавшие до конца декабря, продлили до конца января.

Согласно документу, опубликованному в Diário da República, меры, действовавшие до конца декабря прошлого года, продлеваются до конца января, и документ может быть пересмотрен «в любое время, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации».

Таким образом, воздушное сообщение с материковой частью Португалии и обратно для всех рейсов в и из стран, входящих в Европейский Союз, будет по-прежнему разрешено, а также из стран, связанных с Шенгенской зоной (Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария).

Согласно документу, основные поездки - это те, которые разрешают транзит, въезд или выезд из Португалии граждан Европейского Союза, граждан государств, связанных с Шенгенской зоной, и членов их семей, а также граждан третьих стран, законно проживающих в странах EC.

Граждане третьих стран, путешествующие по работе, учебе, воссоединению семьи, по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, также принимаются к перевозке.

Документ также предусматривает полеты для поддержки возвращения граждан страны или обладателей вида на жительство на материковой части Португалии, а также полеты гуманитарного характера и те, которые предназначены для обеспечения возвращения в соответствующие страны иностранных граждан, находящихся на материковой части Португалии, при условии, что «продвигаются компетентными органами таких стран при условии предварительного запроса и согласия и в соответствии с принципом взаимности».

Приказ также разрешает полеты «в страны и особые административные районы и из них, эпидемиологическая ситуация в которых соответствует Рекомендации Совета (ЕС) 2020/2169 от 17 декабря 2020 года относительно воздушного сообщения с Португалией» и содержит списка, приложенного к документу, а также «въезд в Португалию резидентов стран, которые указаны в списке, если они осуществляли только международные транзитные перевозки или трансферы в аэропортах, расположенных в странах, не включенных в список».

В этот список входят Австралия, Китай, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Уругвай, а также особые административные районы Гонконг и Макао.

Тем не менее, пассажиры основных рейсов, за исключением детей, не достигших двухлетнего возраста, допускаются к перевозке только с предъявлением доказательств лабораторного тестирования (ОТ-ПЦР) для скрининга на инфекцию SARS-CoV-2, с отрицательным результатом , оформленным за 72 часа до отправления.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)