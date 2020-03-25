Португалия продлила запрет на полеты в Италию

Об этом сообщает агентство Lusa News.

Сообщается, что пассажирское авиасообщение Португалии с Италией будет приостановлено до 7 апреля. Указ правительства вступает в действие с 25 марта.

Ранее запрет действовал с 10 по 24 марта, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа на территории Португалии составляет 2995 человека. Из них 43 скончались от заболевания COVID-19. Наиболее пострадала от инфекции северная часть Португалии.