Португалия продлила запрет на полеты в Италию
Правительство Португалии продлило запрет на полеты в Италию еще на 14 дней из-за эпидемии коронавируса нового типа на итальянской территории.
Об этом сообщает агентство Lusa News.
Сообщается, что пассажирское авиасообщение Португалии с Италией будет приостановлено до 7 апреля. Указ правительства вступает в действие с 25 марта.
Ранее запрет действовал с 10 по 24 марта, пишет regnum.ru.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа на территории Португалии составляет 2995 человека. Из них 43 скончались от заболевания COVID-19. Наиболее пострадала от инфекции северная часть Португалии.