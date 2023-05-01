Португалия продолжает искать врачей

В планах правительства нанять около 250 семейных врачей и 800 врачей для больниц.

Правительство официально откроет процессы найма 1180 специалистов для больниц и медицинских центров.

25% из них получат денежное поощрение, заявил министр здравоохранения 29 апреля.

«К сожалению, до сих пор нет кандидатов на все эти вакансии, мы ожидаем нанять около 250 семейных врачей и около 800 врачей в больницах», учитывая, что «во всех местах, где есть португальцы без семейного врача, есть открытая вакансия», - сказал он.

«Этот способ мы нашли, чтобы попытаться привлечь врачей в места, где практика профессии сложнее и тяжелее», - подчеркнул министр.

Что касается больничной зоны, то подписанный в пятницу приказ предусматривает увеличение на 179 врачей, которые соответствуют конкретным потребностям по специальностям, не оказывающим неотложную помощь.