Португалия продолжает носить маски

Премьер-министр Антониу Кошта заявил в среду, что обязательное использование масок, в том числе на открытых пространствах, является «хорошей практикой» для сдерживания пандемии Covid-19, и что в нынешних условиях еще слишком рано отменять это правило.

«Я думаю, что это хорошая практика, рано снимать это ограничение, учитывая высокий уровень передачи коронавируса SARS-CoV-2», - подчеркнул Антониу Коста на пресс-конференции в конце заседания Совета министров.

Антониу Кошта также добавил, что на сегодняшний день недостаточно данных, чтобы указать, что люди, которые уже были вакцинированы против Covid-19, все еще не могут передавать вирус.

В настоящее время использование маски является обязательным в закрытых местах и ​​на общественных улицах, когда невозможно поддерживать минимальную социальную дистанцию ​​в два метра, или на мероприятиях и шоу на открытом воздухе.