Португалия продолжает носить маски

Четверг, 03 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия продолжает носить маски

Премьер-министр считает, что отменять обязательное ношение масок рано.

Премьер-министр Антониу Кошта заявил в среду, что обязательное использование масок, в том числе на открытых пространствах, является «хорошей практикой» для сдерживания пандемии Covid-19, и что в нынешних условиях еще слишком рано отменять это правило.

«Я думаю, что это хорошая практика, рано снимать это ограничение, учитывая высокий уровень передачи коронавируса SARS-CoV-2», - подчеркнул Антониу Коста на пресс-конференции в конце заседания Совета министров.

Антониу Кошта также добавил, что на сегодняшний день недостаточно данных, чтобы указать, что люди, которые уже были вакцинированы против Covid-19, все еще не могут передавать вирус.

В настоящее время использование маски является обязательным в закрытых местах и ​​на общественных улицах, когда невозможно поддерживать минимальную социальную дистанцию ​​в два метра, или на мероприятиях и шоу на открытом воздухе.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)