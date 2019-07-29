Португалия продолжает терять морское побережье

Понедельник, 29 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия продолжает терять морское побережье

На решение проблемы ежегодно тратятся миллионы евро.

Португалия продолжает страдать от эрозии морских берегов и в ближайшие годы ситуация только ухудшится. Тенденция сохраняется несмотря на то, что в правительстве ежегодно тратят миллионы евро для восстановления берегов.

Ситуация с эрозией не уникальна. Среди причин, которые вызывают данные проблемы - строительство речных плотин, ошибки в проектировке и застройке прибрежной зоны, которые были сделаны еще несколько десятилетий назад, а также специфический морской прибой.

По словам ученых, наибольшее воздействие на побережье создают северо-западные ветра, которые заставляют «ударять морские волны немного сбоку». Такое направление волн имеет постоянный характер и изнашивает побережье.

Проблему пытаются решить в том числе с помощью искусственного наполнения пляжей песком. Однако, предпринятых усилий недостаточно. По последним данным за последнее время, страна потеряла десятки километров побережья.

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