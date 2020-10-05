Португалия: продолжительность жизни увеличилась до 80,93 года

Эти результаты означают увеличение жизни на 1,78 года и 1,32 года соответственно, сообщает Национальный статистический институт (INE).

Ожидаемая продолжительность жизни остается выше для женщин, но разрыв между мужчинами сокращается и составляет сейчас 5,56 года (в 2008-2010 годах он составлял 6,02 года).

За последние девять лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении улучшилась во всех регионах, но наибольший рост произошел в автономном регионе Мадейра: с 76,13 лет до 78,36 лет.

Согласно данным INE, наибольшая разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами наблюдалась в автономных регионах Мадейра и Азорские острова, а наименьшая - в столичном районе Лиссабона.

Северный регион Португалии продемонстрировал самые высокие значения ожидаемой продолжительности жизни и для населения в целом (81,33 года), и для мужчин (78,44 года), и для женщин (83,87).

Статистики использовали еще один интересный показатель: ожидаемая продолжительность жизни после 65 лет. Эта цифра достигла 19,61 года для всего населения в трехлетнем периоде 2017-2019 гг.

Мужчины этого возраста могут рассчитывать прожить после 65 в среднем 17,70 лет, а женщины - свыше 21 года, что представляет собой прирост на 0,96 и 0,97 года соответственно, по сравнению с 2008–2010 гг. На Севере страны этот показатель еще выше.