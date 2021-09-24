Португалия: продолжительность жизни увеличилась до 81,06 года

Пятница, 24 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: продолжительность жизни увеличилась до 81,06 года

Ожидаемая продолжительность жизни оценивается в 78,07 года для мужчин и 83,67 года для женщин.

Согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Португалии увеличилась до 81,06 года для всего населения, при этом север является регионом с самыми высокими показателями.

В период 2018-2020 годов ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Португалии оценивалась в 78,07 года для мужчин и 83,67 года для женщин, что означает увеличение на 1,90 и 1,48 года, соответственно, по сравнению с оценочными значениями на 2008-2010 годы.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по-прежнему выше для женщин, но разрыв для мужчин сокращается и составляет 5,60 лет (6,02 в 2008-2010 гг.).

За последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении улучшилась во всех регионах. Однако наибольший рост произошел в автономных регионах Мадейра и Азорские острова, где показатель продолжительности жизни увеличился более чем на два года.

Самые большие различия в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами были зарегистрированы на Мадейре и Азорских островах , где женщины могут рассчитывать прожить в среднем на 6,89 и 6,82 года дольше, чем мужчины, соответственно.

В столичном регионе Лиссабона (AML) и в Северном регионе наблюдались наименьшие различия в продолжительности жизни между полами (5,41 и 5,44 года соответственно).

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