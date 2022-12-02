Португалия: продовольственная корзина подскочила на шесть евро

Пятница, 02 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: продовольственная корзина подскочила на шесть евро

По данным Deco Proteste, рис и хек были продуктами, которые больше всего выросли за последнюю неделю.

Цена продуктовой корзины в супермаркете подскочила на шесть евро за неделю.

Согласно опросу, проведенному Deco Proteste, с 23 по 30 ноября набор из 63 товаров подорожал на 3,05%, с 212,76 до 219,22 евро.

Рыба и молочные продукты были категориями больше всего выросли в цене за последнюю неделю: на 22,23% и 21,24% соответственно.

Подорожали и остальные категории: мясо (20,62%), замороженные продукты (19,92%), бакалея (16,33%), фрукты и овощи (14,68%).

Что касается продуктов питания, каролинский рис подорожал больше всех на прошлой неделе - на 33%. Свежий хек стал дороже на 19%, а за черная рыба-сабля - на 15%.

С февраля продуктовая корзина увеличилась на 19,39%, или на 35,59 евро.

Согласно данным INE, инфляция на продукты питания отражает рост цен, который в ноябре составил 18,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года для необработанных товаров и 16,8% для обработанных товаров.

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