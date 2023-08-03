Португалия: продуктовая корзина дешевеет вторую неделю подряд

На прошлой неделе потребительская корзина, за которой следит Deco, была на 2,45 евро дешевле.

Тем не менее, среди подорожавших продуктов оказались ставрида, кабачки, апельсины и замороженный горошек.

Цена корзины товаров первой необходимости из набора продуктов питания, охватываемых «нулевым НДС», на прошлой неделе подешевела на 2,45 евро и теперь составляет 126,34 евро.

Такие расчеты опубликовала Португальская ассоциация защиты прав потребителей (Deco). Это вторая подряд неделя снижения цен.

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.

С 18 апреля эти товары освобождены от НДС, в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, распределением и производством.

Если 26 июля корзина с нулевым НДС, отслеживаемая Deco, стоила 128,79 евро, то в 2 августа она стоила 126,34 евро.

Это вторая неделя подряд снижения цен после того, как они выросли на 1,81 евро за неделю с 19 июля после пяти недель снижения.

Если сравнивать с моментом начала анализа, 17 апреля, разница будет более существенной: за этот период корзина, отслеживаемая Deco, стала на 12,43 евро дешевле, что означает падение примерно на 9%.