Португалия: проект госбюджета-2022 передан Ассамблее Республики

Среда, 13 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: проект госбюджета-2022 передан Ассамблее Республики

Ответственный министр представил документ на пресс-конференции 13 апреля.

Документ представил министр финансов Фернандо Медина после того, как 12 апреля предложение было одобрено Советом министров.

Это первый бюджет, подписанный Мединой, но разработанный его предшественником Жуаном Леао.

После представления государственного бюджета на 2022 год Фернандо Медина подчеркивает, что правительство заинтересовано в том, чтобы представить документ как можно быстрее, чтобы меры поддержки компаний вступили в силу.

«Это дает важные ответы на вопросы смягчения последствий роста цен на топливо и для пенсионеров, которые увидят, что их пенсии будут увеличены задним числом, поддержку производительных инвестиций. Бюджет отвечает потребностям страны и соответствует линии правильных счетов», - подчеркнул министр финансов.

Предложение о государственном бюджете на 2022 год будет обсуждаться 28 и 29 апреля, а окончательное глобальное голосование запланировано на 27 мая.

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