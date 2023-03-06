Португалия: проект Metrobus соединит Фару, Лоле и Ольяо

Metrobus обслуживает около 185 000 жителей трех муниципалитетов, то есть 40% населения Алгарве.

Проект Metrobus, целью которого является создание 15-минутного сообщения между Фару, Лоле и Ольяо в Алгарве, может стать основой для будущего наземного метро, ​​заявил в понедельник местный чиновник.

«Наша цель - превратить эти три города в «15-минутный город». Убедитесь, что есть доступ, позволяющий транспортировать в течение 15 минут между Фару - Ольяо, Фару - Лоле и Фару - аэропортом и университетом», - сказал президент Комиссии по координации и региональному развитию (CCDR) Алгарве Жузе Аполинариу.

О проекте было объявлено в прошлую среду в Ольяне во время инициативы «Близкое правительство», но в то время министр территориального единства Ана Абруньоса указала, что это поверхностный счетчик, соединяющий три города . для метробуса, то есть электробуса со своим коридором.

Как пояснил президент CCDR в Алгарве, метробус, или BRT (Bus Rapid Transit), представляет собой электромобиль с собственным коридором, с 24 остановками на протяжении 38 километров, обслуживающий около 185 тысяч жителей в трех муниципалитетах, то есть 40% населения Алгарве.

По словам чиновника, выбор наиболее подходящего маршрута, изучение спроса и экономическая и финансовая целесообразность проекта должны быть получены к первому кварталу 2024 года, а строительство метробуса должно быть завершено к 2029 году.

Будущая линия будет проходить через три железнодорожные станции (Parque das Cidades, Bom João, в Фару и Ольяне), а также основное оборудование и услуги в регионе, такие как международный аэропорт Gago Coutinho (с девятью миллионами пассажиров и пятью тысячами рабочих) и филиал Gambelas Университета Алгарве (5,3 тыс. студентов).

Согласно предыдущему исследованию, в день можно совершать около 40 000 поездок, при этом изучается возможное продление линии до Албуфейры и Фузеты.