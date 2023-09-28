Португалия: проезд по автострадам подешевел

Одобренная Советом министров мера распространяется на автомагистрали А22, А23, А24, А25, А4 и А13 с 1 января 2024 года.

Эта мера, рассчитанная министром инфраструктуры по итогам заседания Совета министров, будет иметь годовой эффект в размере 72,4 миллиона евро для государственной казны.

«Это вопрос территориальной справедливости. Это сокращение важно для снижения контекстных издержек на этих территориях, где нет альтернативных качественных дорог и где нет коллективного общественного транспорта ни по качеству, ни по количеству», - отметила министр территориальной сплоченности Ана Абруньоса.

Министр территориального единства подсчитал, что по сравнению с базовыми тарифами 2011 года снижение стоимости проезда увеличивается с 50% до 65%.

Эта мера будет распространяться на транспортные средства классов 1, 2, 3 и 4, требует, чтобы автомобили имели систему Via Verde, и «не дискриминирует жителей».